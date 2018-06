Am Sträit ronderëm d'Asylrecht an Däitschland, wou weider am Gaangen ass ze eskaléieren, huelen CDU an CSU e Méindeg eng Decisioun.

© AFP

D'Parteispëtzte kommen zu Berlin, respektiv zu München fir Berodunge beieneen. Den CSU-Virstand gesäit sech e Méindeg de Moien um 10 Auer zu München. Et gëtt erwaart, dass de Parteichef an Inneminister Horst Seehofer gréng Luucht fir seng Demarche kritt, an Zukunft Demandeurs d'Asyl un der Grenz ofzeweisen, wa se schonn an engem aneren EU-Land registréiert goufen. Et ass allerdéngs nach net gewosst, vu wéini un dat soll de Fall sinn.



Zu Berlin kënnt iwwerdeems vun e Méindeg de Moien 9 Auer un d'CDU Parteispëtzt beieneen. D'Bundeskanzlerin Angela Merkel refuséiert en nationale Cavalier Seuil an der Flüchtlingspolitik a fuerdert eng europäesch Léisung. Si strieft bilateral Accorde mat Länner wéi Italien, Éisträich oder Griicheland un.

Schonn e Sonndeg den Owend koum d'Kanzlerin mat der deene Responsabele vun der CDU beieneen, fir iwwert déi weider Schrëtt ze beroden. D'Gespréicher hu bis an d'Nuecht era gedauert.



De Saarlännesche Ministerpresident Tobias Hans vun der CDU huet iwwerdeems d'CSU virdru gewarnt, d'Zukunft vun der Unioun op d'Spill ze setzen. An engem Interview mat der Funke Mediengruppe sot hien, dass eng Eskalatioun vum Sträit d'Existenz vun der Unioun als e Ganzt géif a Gefor bréngen.



E Méindeg den Owend empfänkt d'Bundeskanzlerin den neien italienesche Premierminister Guiseppe Conte zu Berlin. Ee vun den Haaptsujeten dierft déi aktuell Flüchtlingskris sinn. D'Kanzlerin wëll am Kader vu bilateralen Accorden areechen, dass Flüchtlingen, déi schonn an anere Länner registréiert sinn an eng Demande op Asyl stellen, un der Grenz kënnen an des Länner zeréck geschéckt ginn. Domat kéint d'Angela Merkel méiglecherweis de Sträit mat der CSU an dem Inneminister Seehofer entschäerfen.