Während enger Course Poursuite am Süde vum US-Staat Texas sinn op mannst fënnef illegal Migranten ëm d'Liewe komm.

Internat.: Am meeschte gelies

Eng Grenzpatrull hat bei Big Wells ee voll besate SUV verfollegt. Wéi et heescht, wier de Won bei héijer Vitess vun der Strooss ofkomm an huet sech e puer Mol iwwerschloen. Déi 14 Passagéier goufen op d'Strooss geschleidert. Véier Persoune waren op der Plaz dout. Eng weider Persoun ass méi spéit un hiren uerge Blessuren am Spidol verscheet.