De Camion huet déi geféierlech Chemikalie Phenol gelueden an dës muss nach e puer Deeg ofkillen, ier de Camion da kann opgeriicht an ofgeschleeft ginn. Wéini dat genau de Fall wärt sinn, ass net gewosst.



Op der Plaz kënnt et duerch Hobbyfotografen a Leit, déi wëlle kucken, ëmmer nees zu geféierleche Situatiounen. De Camion gouf duerch eng Ofspärung geséchert, sou datt och keen direkt bei de Camion kënnt. E Sécherheetsbeamten ass op der Plaz an iwwerwaacht d'Gefier, bis et kann ofgeschleeft ginn.



Phenol gëtt an der Plastik-Produktioun genotzt an ass héichgëfteg an eng Gefor fir d'Gesondheet.