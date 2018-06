© AFP

Betraff sinn domat an der Moyenne méi wéi 66 Kanner pro Dag. Am Kader vun der "Null-Toleranz"-Politik vun der amerikanescher Regierung gi systematesch all d'Leit, déi illegal d'Grenz passéieren als Krimineller bezeechent a festgeholl. Well Kanner net mat hiren Elteren duerfen inhaftéiert ginn, ginn d'Famillen ausernee gerappt. Déi zoustänneg Autoritéiten hunn iwwerdeems all Virwërf iwwert eng schlecht Behandlung vun de Kanner zeréckgewisen. Si kommen entweder a speziell Institutiounen oder a Fleegefamillen.