China schwätzt vun "extremen Drock an Erpressung". Den US-President Donald Trump plangt weider Stroftaxen an Héicht vun 10 Prozent op Wueren aus China.

© AFP

Des Politik géif net de Konsens erëmspigelen, dee béid Säiten während eng sëlleche Verhandlungsronnen notéiert hätten, heescht an enger offizieller Deklaratioun vum chineseschen Handelsministère. Des Manéier, wéi d'USA handelen, hätten déi international Communautéit batter enttäuscht. Sollten d'USA déi annoncéiert Pläng ëmsetzen, géif China keng aner Wiel bleiwen, wéi entspriechend Géigemesuren z'ergräifen.



Den Donald Trump hat do virdrun annoncéiert, dass hie weider Stroftaxen an Héicht vun 10% op chinesesche Wueren am Wäert vun 200 Milliarden Dollar plangt. Dat wier néideg, fir China dozou ze encouragéieren, seng onfair Praktiken z'änneren a säi Marché fir amerikanesch Wueren opzemaachen.