Virun enger Woch waren den nordkoreanesche Staatschef an den amerikanesche President eng éischte Kéier fir Gespréicher beienee komm. D'Visitt vum Kim Jong Un ass op 2 Deeg festgeluecht.



Südkorea an d'USA hunn iwwerdeems eng, fir August geplangte gemeinsam Militärübung ofgesot. Dat huet de Verdeedegungsministère zu Seoul bekannt ginn, grad sou wéi de Pentagon. Un dëser Übung sollte ronn 17.500 Zaldoten deelhuelen. Weider Militärübungen wieren den Ament keng geplangt, heescht et. Übungen am Pazifik, baussent der koreanescher Hallefinsel, si vun dëser Decisioun allerdéngs net betraff.



Den amerikanesche President hat während dem historesche Sommet mam nordkoreanesche Staatschef iwwerraschend annoncéiert, dass d'USA hir Militärübungen mat Südkorea, fir d'Dauer vun de Verhandlunge mat Pjöngjang, géif aussetzen.