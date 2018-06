© AFP

Domat huet de Chiffer fir d'fënnefte Kéier hannerteneen een traurege Rekord erreecht. Ronn d'Halschent vun de Flüchtlinge ware Kanner, wéi d'UNO-Flüchtlingswierk en Dënschdeg bekannt ginn huet. Am Ganzen ass d'Zuel vun de Leit, déi aus hirer Heemecht verdriwwe goufen, ëm ronn 3 Milliounen an d'Luucht gaangen. Am héchste war de Chiffer Enn vum Joer. D'Zuel vun de Mënschen, déi bannent hirem Heemechtsland op der Flucht waren, louch de Vereenten Natiounen no bei 40 Milliounen. Dat war liicht manner wéi dat Joer virdrun. Besonnesch Leit aus Syrien, Afghanistan, dem Südsudan, Myanmar a Somalia sinn op der Flucht.