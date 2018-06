© afp

Elo huet déi Zentralafrikanesch Republik awer dementéiert, dass de Boris Becker diplomatesch Immunitéit soll hunn. Dat huet den Ausseminister vun der Zentralafrikanescher Republik, de Charles Armel Doubane der WELT gesot. Hien hätt keng offiziell diplomatesch Positioun.De Charles Armel Doubane huet ënnerstrach, dass nieft der Ernennung vum President och dem Ausseminister seng Ënnerschrëft néideg wier, fir als Diplomat ernannt ze ginn an déi entspriechend Dokumenter hätt hien net ënnerschriwwen.Et hätt wuel Gespréicher ginn tëscht dem Becker an dem President vun der Zentralafrikanescher Republik, ma et wéilt een net mam Becker senge finanzielle Problemer associéiert ginn.De fréieren Tennisprofi war am Juni 2017 vun engem Geriicht zu London als faillite erkläert ginn, well hie seng Scholden net bezuelt hat. Am Abrëll dëst Joer war den dräifache Wimbledongewënner vun der Zentralafrikanescher Republik als Spezial-Attaché fir Sport a Kultur an der Europäescher Unioun ernannt ginn.