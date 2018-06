Hei sinn nämlech zwee Jugendlecher vun 19 an 20 Joer um Waggon vun engem Gidderzuch an d'Gare eragefuer. Ee vu béide Männer huet sech an d'Richtung vun de Leit gestallt, huet d'Box erofgelooss an huet ugefaange sech ze befriddegen.Wéi den Zuch méi lues ginn ass, si béid Männer erofgesprongen a si fortgelaf. Si konnten awer kuerz méi spéit vun enger Policepatrull verhaft ginn.