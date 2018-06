© AFP

De Macron war um Dënschdeg op Visitt an Däitschland, fir iwwer Reformen an der Eurozone ze beroden. Et goung drëm, fir gemeinsam Proposen ze hunn, wann Enn dës Mounts den EU-Sommet zu Bréissel ass.



Däitschland a Frankräich wëllen an deem Kontext eng Investitiounsoffensiv a Milliardenhéicht an Europa lancéieren. Dozou soll och e Budget fir d'Eurozone gehéieren, deen am Kader vun den aktuellen Budgetsstrukture geschaf gëtt.