Den italienesche Premier Guiseppe Conte huet reagéiert, an déi ëmstridde Fuerderung vu sengem Inneminister zeréckgewisen. Kee Mënsch géif plangen eng Datebank opzestellen oder eng Zielung op Basis vun der ethnescher Origine duerchzeféieren, sou de Conte. Dat géif géint d'Constitutioun verstoussen, well et ganz kloer eng Diskriminatioun wier. Den italienesche Premier huet iwwerdeems gefuerdert, dass soll iwwerpréift ginn, ob Kanner vu Roma-Famillen Accès zum Schoulsystem hunn. Den Inneminister Salvini hat do virdrun drop higewisen, dass eng Zielung et géif erméiglechen Auslänner ouni Openthaltsgeneemegung auszeweisen.



D'Fuerderung vum Matteo Salvini vun der friemefeindlecher Lega-Partei huet am In- an Ausland fir vill Kritike gesuergt. D'Oppositioun an déi Jüddesch Communautéit hu Parallele mat der Zäit vum Faschismus gezunn.