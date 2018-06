An Ungarn stëmmt d'Parlament iwwert e Gesetz of, mat dem fräiwëlleg Mataarbechter vun ONG'en, déi Flüchtlingen hëllefen, kënne mat Prisong bestrooft ginn.

Di ungaresch Regierung vum rietspopulisteschen Premierminister Viktor Orban hat dëst Gesetz scho virun e puer Méint annoncéiert a mat Sécherheetsintressien justifiéiert.Et ass eng Uspillung op den amerikaneschen Milliardär Soros, deen ungaresch Originnen huet a mat senger Fondatioun international aktiv ass. Si ënnerstëtzt ënnert anerem verschidde Biergerrechtsorganisatiounen an Ungarn.De Viktor Orban hat dem George Soros virgeheit, iwwert seng Organisatioun massiv Flüchtlingen an d'EU ze bréngen. Ungaresch Hëllefsorganisatiounen hu sech am Virfeld vum Vott um Mëttwoch besuergt gewisen. Si fäerten eng Kriminaliséierung vun hirer Aarbecht.