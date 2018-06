Domat duerfen an Zukunft Volljäreger kleng Quantitéiten u Cannabis fir de Privatgebrauch besëtzen an dës och konsuméieren, ouni bestrooft ze ginn.



Och hei zu Lëtzebuerg gëtt reegelméisseg eng Legaliséierung vum Cannabis gefuerdert. Sou kann een den Ament um Chambersite eng Petitioun ënnerschreiwen, déi d'Legaliséierung vum Cannabis iwwert de Wee vu Coffeeshoppen fuerdert. Des Petitioun gouf bis ewell iwwer 7.100 mol ënnerschriwwen an huet et domat an de Chamberplenum gepackt, fir do ëffentlech diskutéiert ze ginn.