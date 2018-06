© AFP

Dat huet déi däitsch Police aus Rheinland-Pfalz bekannt ginn, dat e puer Deeg ier d'Summervakanz an eisem Nopesch-Bundesland ufänkt. D'Police a Bayern hat virum Optakt vun der Päischtvakanz op verschidde Fluchhäfe Kontrollen duerchgefouert.



Mat dëser Aktioun wollten d'Beamten iwwerpréiwen, ob Kanner blo gemaach hunn, fir éischter kënne mat den Elteren an d'Vakanz ze fléien. Den Educatiounsministère hätt keng spezifesch Demande gestallt, heescht et vun den zoustännegen Autoritéiten an Däitschland. Et gouf awer drop higewisen, dass Blomaachen kee Kavaléiersdelikt ass an d'Elteren am Extremfall eng Geldstrof kënne kréien.