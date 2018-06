Internat.: Am meeschte gelies

De rietsradikalen Attentäter Anders Behring Breivik aus Norwegen hat jo argumentéiert, dass d'Konditioune vu senger Haft an engem Héichsécherheetsprisong onmënschlech wieren a géint déi Europäesch Mënscherechtskonventioun verstoussen. Norwegen weist des Reprochen zeréck.



De Breivik, dee sech antëscht Fjotolf Hansen nennt, hat den 22. Juli 2011 fir d'éischt 8 Mënsche während engem Bommenattentat zu Oslo ëmbruecht. Dono huet hien op der Insel Utöya 69 weider Persounen, virun allem Jugendlecher, déi do Vakanz gemaach hunn, ëmbruecht. Hie gouf am August 2012 zu enger Héchststrof vun 21 Joer Prisong veruerteelt. Des Strof kann ëmmer nees verlängert ginn, soulaang hien als Gefor fir d'Allgemengheet ageschat gëtt.