Nodeems an Indonesien eng iwwerluede Fähr ënnergaang ass, gouf de Kapitän vun der Police festgeholl. Et soll bal 200 Doudeger ginn.

De Mann soll verhéiert ginn, géif den Ament awer nach ënner Schock stoen, sou déi zoustänneg Autoritéiten en Donneschdeg. D'Schëff war e Méindeg um Toba-Séi, am Norde vun der indonesescher Insel Sumatra, ënnergaang.Bis ewell konnte just 3 Doudeger offiziell confirméiert ginn, 193 Persoune gi vermësst, dorënner vill Kanner. Dat traditionellt Holzboot gouf illegal bedriwwen dowéinst gëtt et keng Passagéierlëscht oder Billjeeën. Dat géif et immens schwéier maachen, eng Zuel vu Mënschen z'ermëttelen, déi u Bord waren. Et soll awer elo schonn ee vun de schwéierste Schëffsonglécker an der Geschicht vum Land sinn.

D'Kapazitéit soll ëm dat fënneffacht ze héich gewiescht sinn, donieft wieren och eng sëlleche Motorrieder um Boot gewiescht. Just 18 Mënsche konnte sech retten, dorënner de Kapitän a Proprietaire vum Boot. Um Dag vum Ongléck war immens vill Loft an d'Wellen sollen deementspriechend héich gewiescht sinn, sou Zeien.



De Moment sinn nach iwwer 100 Leit bei der Rettungsaktioun am Asaz, dorënner Daucher mat Ënnerwaassergefierer. D'Fähr konnt bis ewell nach net lokaliséiert ginn. Um Ufer stinn honnerte Familljememberen, déi op eng Noriicht waarden an traueren.







Den Toba-Séi ass eng beléiften Touristenattraktioun an zielt mat enger Waasserdéift vu 500 Meter zu den déifste Bannegewässer op der Welt. Et handelt sech ëm mat Waasser gefëllten Krater vun engem Supervulkan.