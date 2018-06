D'Republikaner vum President Trump hunn do d'Majoritéit. Ma och wann de Gesetzprojet d'Representantenhaus passéiert, wäert en duerch déi knapp Majoritéit am Senat awer wéineg Succès hunn Realitéit ze ginn.E Gesetzprojet, dee méi streng Reegele fir d'Immigratioun virgesinn huet, ass iwwerdeems en Donneschdeg kloer duerchgefall. Trotzdeem huet den Donald Trump weiderhin eng haart Linn annoncéiert. Leit di illegal iwwert d'Grenz kommen, mussen nees expulséiert ginn, sot hien zu Washington.Um Donneschdeg huet d'First Lady Melania Trump fir eng Iwwerraschung gesuergt, wéi si eng Opfankstruktur fir Flüchtlingskanner un der Grenz mat Mexiko besicht huet.Een Dag nodeems hire Mann decidéiert hat, dass keng Famille méi solle getrennt ginn, ass si an den Texas geflunn. D'Fra vum Amerikanesche President sot, dass déi Mannerjäreg sou séier wéi méiglech nees missten zeréck bei hire Famillen. An de leschte Wochen haten di amerikanesch Autoritéiten Immigrante-Famillen, déi illegal aus Süd- a Mëttelamerika iwwert d'Grenz komm sinn, konsequent vunenee getrennt.Well weiderhin net gewosst ass, wéi di betraffe Famillen nees sollen zesummegefouert ginn, hunn e puer US-Staaten annoncéiert géint d'Regierung ze kloen. Di amerikanesch Arméi soll iwwerdeems dofir suergen, 20.000 Mannerjäreger, déi illegal an d'USA komm sinn, ënnerzebréngen.