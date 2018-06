© Oliver Berg / dpa / AFP

Opreegung e Freideg de Moien am Kölner Doum. D'Kierch gouf evakuéiert. D'Police huet e verdächtege Mann festgeholl.



Hie war, wéi et an der lokaler Press heescht, mat enger Camionnette virun den Doum gefuer. Déi Meldung gouf awer net confirméiert. D'Camionnette war op alle Fall eidel.



Sprengstoffhënn sinn am Asaz fir d'Plaz z'iwwerpréiwen.