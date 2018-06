No haarde Protester an den USA an am Ausland hat den Donald Trump dës Woch jo annoncéiert, datt Elteren a Kanner déi ouni Visa iwwert déi mexikanesch Grenz kommen net méi vuneneen getrennt ginn mä zesummen an de Prisong kommen. Irregulär Migratioun dierf awer ni als Strofdot ugesi ginn, soen d'Vereenten Natiounen. D'Famillje missten net agespaart ginn, ma kéinten och op enger anerer Plaz ënnerbruecht ginn.