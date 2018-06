D'Lénkspartei an déi Gréng kritiséieren d'CSU schaarf. De Sträit géing dem Land senger Stabilitéit a senger Reputatioun schueden.Der Partei Die Linke no geet et der CSU net ëm d'Saach, ma ëm den Stuerz vun der Bundeskanzlerin.Iwwerdeems hält den CSU-Inneminister den Drock héich, an engem Interview mat der "Süddeutschen Zeitung" sot den Horst Seehofer, hie géing sech net vun der Richtlinne-Kompetenz vun der Kanzlerin dovun ofhale loossen, Flüchtlingen un der bayerescher Grenz ofzeweisen.E Sonndeg treffe sech iwwerdeems 16 vun den 28 EU-Memberstaaten op engem Mini-Sommet zu Bréissel, fir eng europäesch Léisung op d'Migratiounsfro ze fannen. Eng Léisung fir all déi Froen, déi d'Staats- an Regierungscheffe sech zanter 3 Joer stellen, wäert et awer héchstwahrscheinlech keng ginn.