Et gëtt mam Muharrem Ince just een eenzege Kandidat, dee bei dëse Walen géint den President Erdogan eng Chance kéint hunn, wann och nëmmen eng kleng.

Walen an der Tierkei

Internat.: Am meeschte gelies

© Yasin AKGUL / AFP

Zanter e Sonndeg de Moie 7 Auer eiser Zäit sinn an der Tierkei d’Wahlbüroen fir iwwer 50 Millioune Wieler op. Et si jo virgezunne Parlaments- a Presidentschaftswahlen.

Dobäi geet et natierlech virop ëm d‘Fro, op de President Erdogan a seng AKP-Partei, seng absolut Majoritéit an der Nationalversammlung, also der tierkescher Chamber, ka verdeedegen.

Dass hie selwer als President confirméiert gëtt, dat schéngt quasi sécher.

Et gëtt mam Muharrem Ince dann och just ee Géigekandidat, deen him geféierlech kéint ginn. Lescht Sondagë gesinn hien awer er gutt Stéck hannert dem momentane President Erdogan.

56,3 Milliounen Tierken si stëmmberechtegt. Déi éischt offiziell Resultater dierfte géint 18 Auer den Owend bekannt gemaach ginn.

Wärend dem Wahlkampf huet den Erdogan ëmmer nees ervir-gehuewen, wat hien a senger Regierungszäit alles fir d’Entwécklung vun der Wirtschaft an den Ausbau vun den Infrastrukturen an der Tierkei geleescht hätt.



D’Oppositioun gehäit him dogéint vir, d’Land mat senger autoritärer Politik ëmmer méi ze splécken.