© FAYEZ NURELDINE / AFP

Et ass en Dag mat Symbol-Charakter. A Saudi-Arabien däerfe Fraen zanter e Sonndeg mam Auto fueren.

An de leschte Woche goufe schonns dausende Führerschäiner fir Fraen ausgestallt. Hënt um Hallefnuecht ass dat Joerzéngte-laangt Verbuet fir Frae mam Auto ze fueren, annuléiert ginn.

Saudi-Arabien war dat eenzegt Land weltwäit, wou Fraen sech net hunn däerfen hannert d’Steier sëtzen.

De Krounprënz Bin Salman ass awer am Gaang d’Land méi ze liberaliséieren a modern opzestellen. An deem Sënn kréien och Frae ëmmer méi Rechter, wann et och vill Beräicher ginn, wou et fir si weiderhi streng Restriktioune ginn.