Am Hafe vu Rotterdam ass den Ament ee speziellen Asaz ëmgaange fir eng gréisser Verknaschtung vum Hafen an de Stränn ronderëm z'evitéieren.

© Fred TANNEAU / AFP

Een 183 Meter-laangen Tanker de Masutt gelueden hat ass e Samschden aus ongekläerter Ursaach an d'Dockstatioun am Hafe gerannt an huet zanter hir 200 Tonne Masutt verluer.



D'Asazekippen hunn den Tanker dunn mat Barrièren agekreest fir engt weidert Auslafen ze verhënneren.



D'Autoritéite fäerten, dass d'Stränn an der Ëmgéigend kéinte verknascht ginn.