An der Tierkei waren um Sonndeg virgezunne Parlaments- a Presidentschaftswalen. Dobäi goung et natierlech virop ëm d'Fro, ob de President Erdogan a seng AKP-Partei eng absolut Majoritéit am tierkesche Parlament kënne verdeedegen. D'Oppositioun hat an de leschte Méint nämlech een däitlechen Opdriff. Dass den Erdogan selwer als President confirméiert gëtt, dat schéngt quasi sécher. Zanter 16 Joer steet d'Tierkei ënnert der Schlapp vum Erdogan, fir d'éischt als Ministerpresident duerno als President.



Nach éier d'Walbüroen hir Dieren zougemaach hunn, hate Beobachter Onstëmmegkeete rapportéiert. Männer, déi fir hir Fraen ofgestëmmt hätten, Leit, déi mat Waffe ronderëm d'Walurne gelaf sinn, Observateuren, déi menacéiert goufen ... Am Oste vun der Tierkei ass bei Ausernanersetzunge souguer een Oppositiounspolitiker ëm d'Liewe komm. Et hätt sech do awer ëm e Sträit tëscht Famillje gehandelt.



60 Millioune Tierken waren opgeruff, hir Stëmm ofzeginn. Mat dëser Wal gëtt iwwerdeems de Wiessel vun enger parlamentarescher Demokratie an een Presidialsystem formell Realitéit. Iwwer dee Switch war jo d'lescht Joer an engem Referendum ofgestëmmt ginn.



Stand e Sonndeg den Owend géint 18 Auer eiser Zäit:



Et sinn eng 20 Prozent vun de Stëmme an der virgezunne Parlaments- a Presidentschaftswalen an der Tierkei ausgezielt a schonn huet den aktuelle President Erdogan seng Nues däitlech vir. Hie kënnt den Ament op ronn 60 Prozent vun de Stëmmen, säin Erausfuerderer Muharrem Ince just op 26 Prozent.