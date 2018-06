Wéi et e Sonndeg aus Justizkreesser geheescht huet, goufen déi betraffe Persounen e Samschdeg landeswäit verhaft, 2 dovun op der Mëttelmierinsel Korsika.

Si stoungen a Verbindung mam rietsradikale Milieu a sollen Attentater op Mosleme geplangt gehat hunn.Déi geplangten Aktiounen solle sech géint Ziler geriicht hunn, déi mam radikalen Islam a Relatioun stinn. Wéi et heescht, hätten déi suspekt Persounen wëlles gehat sech Waffen unzeschafen. Während Perquisitiounen goufen och Waffen confisquéiert. Ënnert deenen Arrestéierten war och de Kapp vun der Band.Den Ament gëtt enquêtéiert wéi wäit d'Attacke scho geplangt waren. Déi franséisch Noriichtesender TF1 an LCI mellen, dass déi presuméiert Attentäter virun allem radikal Imamen, islamistesch Prisonéier, déi aus dem Prisong kommen a verschleiert Frae sollen am Viséier gehat hunn. Si ware schonn vum franséische Geheimdéngscht iwwerwaacht ginn.