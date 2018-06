Kuerz no 2 Auer an der Nuecht op e Méindeg, ass op der Tréirer A1, op der Héicht vum Parking Hetzerath, e Camionsunhänger a Brand geroden.

© Input Presse

De Chauffer vum litauesche Camion, deen an Direktioun Tréier ënnerwee war, konnt den Unhänger mat 6 Tonne Plastik nach mat Zäiten ofkoppelen, ier e komplett a Flamen opgaang ass. De Mann gouf net verwonnt.D'Läschaarbechte waren immens schwiereg. D'Autobunn huet a béid Richtunge misse komplett gespaart ginn. Den Trafic Direktioun Koblenz gouf iwwert d'AS Föhren ëmgeleet, dës Deviatioun gouf géint 4.10 Auer nees annuléiert. D'Fuerbunne Richtung Tréier si bis op Weideres nach zou, d'Autoe mussen op der Héicht Wittlich eraus a ginn iwwert d'A60 ëmgeleet.De Schued gëtt op bal 120.000 Euro geschat. D'Ursaach vum Feier ass e méiglechen Defekt un de Bremsen.

Am Asaz sinn d'Pompjeeë vu Salmtal, Hetzerath, Landscheid, Burg-Salm a Schweich, de Ponts et Chaussées Wittlich, d'Policeinspection an d'Autobunnspolice vu Schweich.