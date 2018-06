© SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

D'Entreprise wëll deemno an Zukunft déi Motorrieder déi fir den europäesche Marché geduecht sinn net méi an de Vereenegte Staaten produzéieren.



Harley-Davidson gouf nämlech, duerch den Handelssträit, direkt duebel getraff, engersäits fir Stol an Aluminium fir d'Produktioun z'importéieren, duerch dem Donald Trump seng Stroftaxen an dunn anerersäits duerch déi europäesch Reaktioun fir Importtaxen op Harley-Davidson an aner amerikanesch Wueren ze setzen.



Harley-Davidson ass der Iwwerzeegung, dass dës Hausse an de Käschten fir d'Verkafsgaragen an duerno och fir d'Clienten sech soss negativ op de Business wäert auswierken.