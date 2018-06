© flickr

Et war en Tëschefall, dee fir Opreegung a Fussballkreesser gesuergt hat: Um Enn vum Stater Derby, am September 2016, tëscht dem Racing an Hamm hat e Spectateur eng Béchs op den Arbitter gehäit; de Mann a schwaarz war am Gesiicht blesséiert an doropshi fir 3 Deeg krankgeschriwwe ginn.

De Moien huet den Affekot vum Arbitter um Stater Geriicht Schuedenersatz an Héicht vu ronn 7.800 € dofir gefrot. A sengen Aen dierft et fir d'Aggressioun vun engem Arbitter null Toleranz ginn.





Aggressioune géint Arbitter/Reportage Eric Ewald



D'Fussball-Federatioun hätt säi Client och ënnerstëtzt, huet de Me Rosario Grasso betount. En aneren Arbitter, deen deen Dag als Observateur um Verluerekascht war, sot de Moien aus, den Arbitter hätt wëllen nom Match, deen de Racing 2:1 gewonnen hat, a säi Vestiaire goen. Eng Persoun, déi de Mann a schwaarz virdru scho vernannt hat, hätt du mat enger Béchs op hie gehäit; den Arbitter hätt direkt am Gesiicht geblutt. Hien, Observateur, wär dem Mann nogaangen; deen hätt him gesot, hien hätt den Arbitter net wëllen treffen. Op d'Remark hi vum Observateur, hie sollt sech beim Arbitter entschëllegen, wär deen einfach weidergaangen.

De Mann huet sech haut virop beim Arbitter entschëllegt. Hien hätt d'Béchs gehäit, awer net d'Absicht gehat, en ze treffen an ze blesséieren. Hien hätt gedronk gehat; dat, zesumme mat Medikamenter, déi hien huele misst, war, Zitat, „ze vill“. Hie wär net an engem normalen Zoustand gewiescht, d'Béchs hätt do gestanen an hien net geziilt. Hien hätt den Arbitter net wëllen treffen, wouropshin de President vum Geriicht gemengt huet, dass een, wann ee sou eng Béchs gehäit, eng Persoun éischter um Kapp treffe géif wéi un der décker Zéif!

Dem Mann säin Affekot sot, säi Client hätt vun Ufank un näischt kontestéiert an ebe keng Absicht gehat, fir den Arbitter ze treffen an ze blesséieren. Dem Me Walch no hätt sech säi Mandant beim Arbitter wëllen entschëllegen, deen dat awer net gewollt. D'Fussball-Federatioun hätt de Mann disziplinaresch bestrooft, mat engem Stadionverbuet vun 10 Joer. Hei wär eng "Suspension du prononcé" ubruecht, dat heescht et géif wuel festgehale ginn, dass Feeler geschitt sinn, dofir awer keng Strof gesprach ginn. Am Géigesaz zum „domme Geste“, vun deem de Me Walch geschwat huet, louch fir de Me Rosario Grasso en „iwwerluechte Geste“ vir an e gewollten Akt.

D'Uerteel ass fir den 12. Juli.