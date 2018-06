Flüchtlingen um Wee an Däitschland © AFP Archivbild

Den Inneminister Horst Seehofer bleift dobäi, dass vun Uganks Juli un, Flüchtlingen, déi schonn an engem aneren EU-Land registréiert sinn, un der Grenz sollen zeréckgewise ginn. Noutfalls wëll hien dëse Schrëtt an engem Cavalier Seul duerchzéien. D'Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt weiderhin op eng europäesch Léisung. D'SPD huet sech kloer dogéint ausgeschwat, dass Flüchtlingen un de Grenze sollen ëmgedréint ginn.



De fréiere Chef vun der SPD, Sigmar Gabriel, huet an engem Interview mat der dpa viru grave Suitte fir Däitschland an Europa gewarnt, soll et wéinst dem Asylsträit zu engem Koalitiounsbroch kommen. Hien huet net mat Kritik gespuert. Et géif ee sech froen, ob déi se nach all hunn, sou de Gabriel. Ausgerechent hien als Sozi géif soen, dass hien hofft, dass d'Angela Merkel Kanzlerin bleift. Si géif déi däitsch Gewiichtung an Europa, awer och déi europäesch Gewiichtung fir Däitschland spieren. Dem féieren SPD-Chef no géif dat anscheinend deene meeschte feelen.



An dem ganze Sträit huet d'CSU sech elo méi konziliant gewisen. Den CSU-Generalsekretär Markus Blume huet en Appell gemaach, an dëser opgereegter Debatt nees zur Normalitéit ze kommen. An engem Interview mat der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sot hien, dass keen Douten hätt un der Gemeinschaft vun der Unioun oder d'Regierung géif a Fro stellen. Et wier och net esou, dass d'CSU d'Kanzlerin wéilt ofsetzen.



Éisträich huet an der Suite vum Asylsträit an Däitschland eng grouss Übung un der Grenz annoncéiert. De Vizekanzler Heinz-Christian Strache vun der FPÖ sot an engem Interview mat der Bild-Zeitung, dass en Dënschdeg zu Spielfeld an Éisträich, un der Grenz mat Slowenien, eng grouss Übung vu Police an Arméi ofgehale gëtt. An deem Kontext gëtt och déi nei Grenzschutz-Unitéit "Puma" presentéiert. Den FPÖ-Politiker huet drop higewisen, dass dës Übung als e kloert Signal ze verstoen ass, dass een d'Kontroll net wëll verléieren an dass et net geet wéi 2015, wéi um Héichpunkt vun der Flüchtlingskris Dausende vu Migranten iwwert d'Grenz gelooss goufen.