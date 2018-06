© AFP

Während dem Gespréich, dat ronn eng hallef Stonn soll daueren, geet et dem Vatikan no ënnert anerem ëm d'Flüchtlingspolitik an d'Positioun vun der Kierch an der Gesellschaft. De Chef vun der kathoulescher Kierch hat d'EU-Länner d'lescht Woch dozou opgeruff, sech méi op ze maachen an der Flüchtlingsproblematik.