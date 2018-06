© AFP

Zesumme mat fënnef weidere Perséinlechkeeten, gouf hie mam BET, dem Black Entertainment Television Award als humanitären Held ausgezeechent. Wéi et heescht, hätt de Mamoudou Gassama an déi aner Laureaten et verdéngt eng Unerkennung dofir ze kréien, dass si eis Hoffnung ginn a gewisen hunn, dass jiddereen d'Méiglechkeet huet eppes Aussergewéinleches ze maachen.



Mat dësem Präis ginn all Joer Afro-amerikanesch Perséinlechkeeten geéiert. De Mamoudou Gassama hat Enn Mee e klenge Jong vu véier Joer gerett, deen um véierte Stack vun engem Appartementshaus zu Paräis riskéiert hat vum Balkon ze falen. Dono gouf de Mann als Held vu Paräis an neie Spiderman gefeiert.