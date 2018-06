En Dënschdeg de Moien hunn d'Rettungsekippe mat der Sich no deenen 12 Jongen am Alter vun 13 bis 16 Joer, souwéi hirem Trainer weidergemaach.

© AFP

D'Jonge ginn zanter e Samschdeg vermësst. D'Secouriste sinn optimistesch, dass si nach all um Liewe sinn. Och wa si wahrscheinlech näischt dobäi hu fir z'iessen, missten se awer Waasser hunn, fir ze drénken, sou de Vizepremier vun Thailand.



Firwat de Grupp an d'Grott am Norde vun Thailand eragaangen ass, weess keen. An där betraffener Regioun ass den Ament Reenzäit. D'Waassermassen hunn de Réckwee wahrscheinlech verspaart. Daucher sinn am Gaangen duerch kilometerlaang Tunnellen no deene Vermëssten ze sichen. Antëscht goufen och scho Rucksäck a Foussofdréck fonnt.