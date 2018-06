Internat.: Am meeschte gelies

© AFP Archivbild

Nieft den Doudesfäll goufen an de leschten 10 Méint och méi wéi 400 Aggressioune géintiwwer Politiker registréiert. Am schlëmmste betraff si Kandidaten a Mandatairen vu lokale Posten.



E Sonndeg gëtt a Mexiko net nëmmen en neie President gewielt. Et ginn och méi 3.000 Posten nei besat, dorënner de ganze Kongress, 8 Gouverneursposten a ronn 1600 Buergermeeschterposten.

Mexiko ass den Ament mat enger aussergewéinlecher Gewalt konfrontéiert. Zejoert goufen méi wéi 29.000 Homiciden registréiert.