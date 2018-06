E jonke Mann vu 17 Joer ass an engem kriteschen Zoustand an zwee jonk Meedercher hu missen an der Klinik behandelt ginn.

Dem Avenir no hunn déi 3 Jonker op der Gare zu Athus den Ofschloss vun den Exame gefeiert, wéi ee vun hinnen op eng Lokomotiv geklommen ass an do e Stroumschlag krut.De Jonken ass op de Buedem geheit ginn an huet ugefaang mat brennen. Seng Frëndinnen hunn ouni Succès probéiert, d'Flamen auszemaachen.