En Dënschdegmuere géint 4 Auer ass eng Camionnette mat héijer Vitess an d'Fassad vun der Zeitung "De Telegraaf" zu Amsterdam gerannt an huet Feier gefaang.

© AFP

D'Police geet vun engem geplangten Akt aus. Et ass kengem eppes geschitt an d'Feier war och séier ënner Kontroll.



De Chauffer konnt nach sou just fortlafen, ier d'Gefier a Brand geroden ass.



Leschten Donneschdeg hat e Mann op en anert Gebai zu Amsterdam geschoss, an deem e Presseorgan ënnerbruecht ass. Och hei gouf kee blesséiert. De Mann gouf festgeholl an als Chef vun enger lokaler Bikergang identifizéiert.