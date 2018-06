© AFP (Archiv)

Mat dëser Decisioun kann elo d'Areesverbuet an den USA a Kraaft trieden, datt fir Leit aus Libyen, Somalia, Syrien, dem Jemen an dem Iran.Schonn am Januar 2017 hat den US-President en Dekret ënnerschriwwen, fir Leit aus verschiddene moslemesche Länner net méi an d'USA areesen ze loossen. E Bundesriichter hat dëst Dekret awer gekippt an d'Affär ass zanterhier um Geriicht. Nodeem d'Dekret e puer Mol iwwerschafft gouf, an ëmmer nees vu Riichter op Äis geluecht gouf, hat d'Supreme Court déi aktuellste Form vum Dekret de leschten Dezember provisoresch a Kraaft gesat. An där Versioun war och nach den Tschad mat op der Lëscht. Dëst Lëscht gouf awer elo nees adaptéiert an déi genannte fënnef Länner hunn en Areesverbuet an d'USA kritt, donieft ginn et Aschränkunge fir Leit aus dem Venezuela an Nordkorea.Ënner anerem hat de Bundesstaat Hawaii géint d'Verbuet fir anzereesen geklot mam Argument, datt den US-President, dee schonn am Walkampf mat anti-moslemeschen Äusserungen negativ opgefall war, d'Leit op hir Relioun géif diskriminéieren. Vun der Administratioun vum Donald Trump huet et geheescht, datt et näischt mat Relioun ze dinn hätt, mä mat der nationaler Sécherheet. Donieft géif en Areesverbuet an de Kompetenze vum US-President leien, esou e weidert Argument.