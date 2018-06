Mat méi wéi 230 Flüchtlingen u Bord Däitscht Rettungsschëff Lifeline dierf Hafen op Malta ufueren

No deeglaangem Hin an Hier gouf en Dënschdeg decidéiert, dass d'Lifeline, déi am Mëttelmier ënnerwee ass, op Malta däerf en Hafen ufueren.

Vun RTL