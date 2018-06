© PATRIK STOLLARZ / AFP

Wéi d'Frankfurter Allgemeine Zeitung gewuer ginn ass, géifen et am Moment Gespréicher tëscht béide Chaîne ginn, fir eventuell awer eng Fusioun duerchzeféieren.Op Grond vun de Clienten déi ëmmer manner ginn an dem Maartundeel dee méi kleng gëtt, denke Kaufhof a Karstadt scho méi laang driwwer no, d'Kärgeschäft zesummenzeleeën. Hei soll et souguer zu enger Grënnung vun engem ganz neie Betrib goen, bei deem Karstadt sech op mannst zu 51% bedeelege wëll.Nei ass och eng nei Offer vun 3 Milliarden Euro déi di éisträichesch Signa-Holding Kaufhof ugebueden huet.