D'syresch Arméi huet eng Offensiv op d'Stad Deraa am Süde vum Land lancéiert, an do virun allem op déi Deeler vun der Stad, déi nach ënnert der Kontroll vu Rebelle sinn. De President Baschar al-Assad wëll och déi Territoiren no an no zeréckerueweren. De syresche Observatoire fir Mënscherechter huet Loftattacke vu syreschen a russesche Militärfligere gemellt.