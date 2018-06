Ubau vun Opium. © AFP

De Büro vun de Vereenten Natiounen géint Drogen hält a sengem Joresrapport, deen en Dënschdeg erauskoum, fest, dass d'Produktioun vu Kokain an Opium 2016/2017 den héchsten Niveau iwwerhaapt erreecht huet. Kokain kënnt virun allem aus Kolumbien an Opium an der Haaptsaach aus Afghanistan op de Weltmaart. Beim Opium gouf e Plus vu 65 Prozent notéiert a beim Kokain ee vu 25 Prozent.