Bis an d'Nuecht eran souzen zu Berlin d'Parteispëtzte vun CDU, CSU an SPD am Kanzleramt beieneen, fir eng Léisung a Asylsträit ze fannen.

Kanzleramt

Iwwert de Contenu vun de Gespréicher gouf dono awer näischt bekannt. Virun de Berodungen hate sech d'Uniounsparteien ëm e Rapprochement beméit. Souwuel den CSU-Chef an Inneminister Horst Seehofer, grad sou wéi de Landesgruppechef Alexander Dobrindt hu sech an hirem Toun vill méi konziliant gewisen.



Den Asylsträit tëscht der Kanzlerin Angela Merkel an dem Horst Seehofer hat de Relatiounen tëscht CSU an CDU an de leschte Deeg ferm geschuet.