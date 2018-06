Op bestëmmten ëffentleche Plazen an Holland ass an Zukunft eng Vollverschleierung verbueden. Dat huet den hollännesche Senat decidéiert. De Gesetzprojet gouf mat 44 Jo zu 31 Nee Stëmmen ugeholl.



D'Gesetz gesäit vir, dass Burkaen respektiv Schleier bei deene just d'Aen ze gesi sinn, a Schoulen, Ministèren, ëffentlechen Transportmëttel a Spideeler verbuede sinn. Bei Verstéiss dreet eng Geldstrof an Héicht vu ronn 400 Euro.



Di hollännesch Regierung hat des Initiative scho Mëtt 2015 accordéiert, awer dovun ofgesinn, Burkaen och op der Strooss ze verbidden. Éier d'Gesetz elo a Kraaft trëtt, soll mat den zoustännegen Autoritéiten an der Police gekuckt ginn, wéi de Verbuet konkret kann ëmgesat ginn.