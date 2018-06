Dat huet e Geriicht a Kalifornien decidéiert. Di amerikanesch Autoritéite kruten 30 Deeg Zäit d'Famillen nees ze reunifiéieren. Kanner ënner fënnef Joer mussen souguer bannent zwou Wochen bei hir Elteren zeréckbruecht ginn.



Am Kader vun der "Null-Toleranz-Politik" vum President Trump hate Migranten, déi illegal iwwert d'Grenz vu Mexiko an d'USA agereest sinn, bis nach d'lescht Woch hier Kanner ewechgeholl krut. D'Eltere koumen an de Prisong, hir Kanner an Opfaangstrukturen. No hefteger internationaler Kritik hat den Donald Trump säin Dekret d'lescht Woch e Mëttwoch nees zeréck gezunn. Iwwer 2.000 Kanner sinn nach ëmmer vun hiren Eltere getrennt. Eng amerikanesch Biergerrechtsorganisatioun hat virum Bundesgeriicht zu San Diego géint d'Familljentrennungen geklot.