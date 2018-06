Zu Hamburg an engem Parkhaus huet e Mann vun 88 Joer op eemol Gas gi mat sengem Auto an ass doropshi mat sengem Gefier 15 Meter an d'Déift gefall.

Den Auto ass um Daach gelant an de Mann war op der Plaz dout. Firwat de Mann op eemol Gas ginn huet, ass nach net gewosst. D'Police geet vun engem Häerzinfarkt aus, oder dass de Mann ohnmächteg ginn ass. Et gëtt awer eng Enquête gemaach an et gouf eng Autopsie ordonnéiert.12 Aenzeien hunn nom Accident musse vum däitsche Roude Kräiz betreit ginn.