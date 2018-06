Am Norden vun Thailand sëtzen déi 12 jonk Fussballspiller an hiren Trainer nach ëmmer an enger Hiel fest.

© AFP

Honnerte Secouristen sinn an enger Course géint d'Zäit drëm beméit, d'Ekipp erauszekréien. Der thailännescher Arméi no, ass de Pegel vum Waasser an der Nuecht op e Mëttwoch ëm 15 Zentimeter an d'Luucht gaang. D'Secouristen hunn dowéinst Pompelen installéiert, fir géint d'Héichwaasser an der ze kämpfen.