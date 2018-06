© Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Russesche Quellen no, soll et zu engem Treffen tëscht béide Staatsmänner komm sinn, doropper hätten sech d'USA a Russland gëeenegt.D'Entrevue selwer wäert weder an den USA nach a Russland ofgehale ginn, mä an engem Drëtt-Land, esou de Kreml-Beroder Juri Uschakow e Mëttwoch.Plaz an Zäit géifen och scho feststoen a soll e Donneschdeg kommunizéiert ginn. Et ginn awer Indicen, dass d'Entrevue am Juli scho kéint sinn, dat zu Helsinki oder zu Wien.