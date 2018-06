An Däitschland steet e Mann am Verdacht, jorelaang seng Aarbechtskollege vergëft ze hunn. Hie soll anscheinend Gëft op deenen hir Schmiere gemaach hunn.21 Doudesfäll a senger Firma ginn elo ënnersicht.Dat Ganzt ass an enger klenger Stad an Ostwestfalen geschitt. Déi lescht 18 Joer ginn analyséiert.E 56 Joer ale Mann steet also am Verdacht, an der Firma, wou e geschafft huet, toxesche Pudder op d'Schmieren, déi seng Aarbechtskollege giess hunn, gemaach ze hunn. Quecksëlwer, Bläi oder Cadmium si fonnt ginn.Videoen hunn d'Enquêteuren op seng Spur bruecht.D'Leit, déi gestuerwe sinn, hate Kriibs oder Häerzinfarkter. Aktuell sinn nach zwou Persounen a Liewensgefor, ee läit am Koma, en aneren ass an enger Dialys-Behandlung.D'Police vu Bielefeld enquêtéiert mat enger Mordkommissioun vu 15 Leit.Iwwer e méiglecht Motiv ass nach näischt gewosst.