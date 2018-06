Horst Seehofer

Nodeems sech d’CSU, d'CDU an d'SPD um Dënschdegowend am Kanzleramt getraff hunn, gëtt et nach ëmmer keng Eenegung. D'Gespréicher sollen um EU-Sommet en Donneschdeg an e Freideg zu Bréissel weidergeféiert ginn.

No der Spëtzerenconter um Dënschdegowend ass sech d‘Koalitioun nëmmen am Kader vum sougenannte Baukindergeld eens ginn. Domadder sollen et Famillje méi einfach hunn, sech den Dram vum eegenen Doheem ze verwierklechen. E Minikonsens, deen näischt mam Asylsträit ze dinn huet. Oflenkung? Oder wëll déi däitsch Regierung domadder just beweisen, dass d’Koalitiounsparteien nach zesummeschaffe kënnen? Wierklech eens si sech d'CSU an d'CDU an der Fro, wéi si mat Refugiéen un den däitsche Grenzen ëmgoe sollen, nämlech nach ëmmer net. Keng Partei schéngt hir Positioun wëllen opzeginn. Virun allem d’CSU wëllt sech sou kuerz virun de Landtagswahlen a Bayern net schwaach weisen. Och no der Spëtzterenconter vun der Koalitioun besteet den CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt weiderhin dorop, dass Däitschland vu Juli u Refugiéen un de Grenzen ofweise soll, wann et um EU-Sommet net zu engem europäesche Konsens kënnt. Mat der haarder Linn géint d’CDU sollen déi Wieler a Wielerinnen zeréckgeholl ginn, déi bei de leschte Walen bei d’AfD gerutscht sinn.