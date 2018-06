Dramatesch ass de Bilan no enger Explosioun um Donneschdeg de Moie fréi an engem Haus zu Bremen. Dräi Persoune koumen ëm d'Liewen.

D'Secouristen hunn op der Plaz d'Läich vun engem 41 Joer aler Fra an hirem 7 Joer ale Jong fonnt. Am Nopeschhaus koum eng 70 Joer al Fra ëm d'Liewen.D'Detonatioun war um Donneschdeg de Moie fréi um Späicher vum Haus. Fir d'éischt hunn d'Pompjeeë missen d'Feier läschen, éier no den Affer konnt gesicht ginn. D'Haus gouf komplett zerstéier. D'Onglécksursaach ass nach net bekannt.