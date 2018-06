Zivilpersounen ëmmer méi dacks am Krich viséiert (28.06.2018) Hashtag not a target, sou heescht déi nei Campagne vum internationale Roude Kräiz an déi soll oprëselen.

Konflikter a Kricher ginn ëmmer méi komplex an daueren zum Deel och ëmmer méi laang. Implizéiert sinn dacks eng grouss Unzuel un Akteuren, verschidde Gruppen a Staaten, sou d'Ariane Bauer vum internationale Roude Kräiz.Humanitärt Recht, dat seet, datt och am Krich net alles erlaabt ass. Esou dierfen Zivilpersounen, Kliniken an zum Beispill Ambulanzen net gezielt ugegraff ginn. Theoretesch. An de leschten 2 Joer huet een a 16 Kontexter 1.200 Attacken op Strukturen a Personal aus dem Gesondheetsberäich enregistréiert, sou d'Ariane Bauer.A Syrien zum Beispill sinn d'Hallschent vun de Klinicken zerstéiert, vill vun den Infirmieren an Doktere sinn op der Flucht. Et feelt Hëllef un allen Ennen. D'Rout Kräiz ka wéinst enger politescher an ideologescher Neutralitéit bei Konflikter op ville Fronten hëllefen. Op ville Plaze gëtt d'Mandat vum Roude Kräiz respektéiert, dat ass awer net ëmmer de Fall. Am Yemen zum Beispill huet den CICR de Gros vu senge Leit missen ofzéien, dat aus Sécherheetsgrënn.Vill Asaz, vill Engagement an dat an engem Ëmfeld an de Krisegebitter, dat ëmmer méi geféierlech gëtt.